Enkhuizen behoort tot drukste reddingsstations

ENKHUIZEN - Het station van de KNRM in Enkhuizen behoort tot de drukste reddingsstation. Niet verwonderlijk: de redders rukten afgelopen jaar 113 keer uit.

Door Tanja Koopen - 17-1-2017, 17:30 (Update 17-1-2017, 17:36)

Dat was ook voor Enkhuizen zelf een record, zo blijkt uit het jaaroverzicht van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. De drukste reddingstations waren naast Enkhuizen Ameland, Scheveningen, Dordrecht en Hindeloopen.

Aan de grond

Motorproblemen waren de nummer één oorzaak voor een alarmering van het station Enkhuizen. Gevolgd door aan de grond geraakte jachten en op nummer drie de medische assistenties in het havengebied.

In het oog springende acties waren voor de Enkhuizers het zinken van een binnenvaartschip ter hoogte van Stavoren, waarbij de drie opvarenden behouden aan wal konden worden gebracht. Ook de actie voor een dief van een motorjacht, die alarm sloeg omdat hij motorproblemen, had was opmerkelijk, evenals de actie voor de onervaren schipper.

Zwemmarathon

Naast alle acties verleende het station assistentie bij evenementen als de zwemmarathon, zeilevenementen, de aankomst van De Halve Maen en de intocht van Sint Nicolaas.

Landelijk zijn de vrijwilligers van de KNRM afgelopen jaar 2.349 keer uitgevaren. Bij deze acties werden 3.974 mensen gered of geholpen. De vrijwilligers werden in 2016 ook gesteund door een recordaantal donateurs: er werden maar liefst 9500 nieuwe ’redders aan de wal’ ingeschreven.

Het aantal reddingen en hulpverleningen door de KNRM is ook landelijk licht gestegen.