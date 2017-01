Extra productiehal Pipelife in Enkhuizen

Foto Pipelife Flexibele Soluforce buizen voor de olie- en gasindustrie die Pipelife maakt.

ENKHUIZEN - Pipelife in Enkhuizen gaat uitbreiden. Op de bedrijfslocatie langs de Flevolaan komt een nieuwe productiehal. ,,We hebben deze nodig voor een nieuwe productielijn’’, zegt directeur Mark van Loon. ,,Er komen grote apparaten in om onze flexibele buizen voor de olie- en gasindustrie automatisch op te rollen.’’

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 17:25 (Update 17-1-2017, 17:25)

Pipelife levert deze witte en zwarte kunstof buizen aan klanten over de hele wereld. ,,We zijn hierin niet de grootste, maar wereldwijd wel de meest innovatieve’’, aldus Van Loon. Het gaat om vezelversterkte buizen...