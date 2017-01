Badjuffen van De Wijzend in Zwaag na jaren bedankt

Foto Theo Groot Impressie van zwembad De Wijzend in Zwaag.

ZWAAG - Een aantal medewerkers van zwembad De Wijzend in Zwaag verliest na jaren hun baan. Optisport, die in september de exploitatie van zwembaden De Wijzend en De Waterhoorn en ijsbaan De Westfries overnam, zegt te moeten snijden in het personeelsbestand om de voorzieningen de komende tien jaar financieel gezond te laten zijn.

Door Cees Beemster - 17-1-2017, 21:20 (Update 17-1-2017, 21:20)

Volgens Gerard Verbeek van Vereniging Vrienden van De Wijzend verliezen zes vrouwen na respectievelijk 9, 12, 16, 22 en 29 dienstjaren hun werk. Volgens Verbeek zijn zij het slachtoffer...