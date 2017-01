Arie Kunst schaatst nog met de snelle jongens

Arie Kunst klaar voor zijn trainingsrondjes op De Westfries. Bekijk Fotoserie

GROOTEBROEK - „Van Bartlehiem tot Oudkerk, dat stuk was pas echt de hel. Als je dat van te voren had geweten, dan had je het nooit gedaan.”

Door Theo Groot - 17-1-2017, 15:30 (Update 17-1-2017, 15:30)

Arie Kunst (79) uit Grootebroek was een van de 126 schaatsers die in 1963 een Elfstedenkruisje verdiende door de monsterschaatstocht binnen de tijd uit te rijden. Elk jaar op 18 januari moet hij er weer aan denken.

Slecht ijs

„Het was slecht ijs, er was geen licht meer, je zag helemaal niks, ook geen boerderijen of zo....