Hoornse Kameleon na dertig jaar in Grootebroek

GROOTEBROEK - Het was een begrip in de jaren tachtig in Hoorn: discotheek Kameleon aan het Nieuwland. De reünie, na dertig jaar, wordt met gejuich ontvangen. Al is het in Grootebroek.

Door Tanja Koopen - 17-1-2017, 14:57 (Update 17-1-2017, 14:57)

Frank van der Zwaag, wiens ouders tussen 1983 en 1987 de Kameleon bestierden, kwam op het idee van een revival. Zelf was hij destijds diskjockey. Hij ging iedere zaterdag naar Amsterdam om speciale platen te kopen, die in Hoorn werden gedraaid.

Last Dance

Elk weekeinde kwam het publiek uit Hoorn, maar ook uit Enkhuizen, Bovenkarspel, Purmerend en Zaandam. ,,Stonden ze in lange rijen te wachten om binnen te mogen. Vol was vol. Hier zijn heel wat relaties begonnen.’’ Donna Summers Last Dance was steevast de plaat waarmee de nacht beklonken werd.

Partycentrum Happy Days in Grootebroek is de plek waar De Kameleon herleeft. Nu als Kameleon 80’s en 90’s Dance Classics Party met gasten vanaf een jaar of dertig. ,,In Hoorn hebben we zulke zalen niet.’’ Frank heeft al heel wat reacties van partygangers van vroeger. ,,Ze hebben er zin in. Dezelfde sfeer, dezelfde inrichting met dansvloer, spiegelbollen en rookmachines. Maar ook de hits van toen. Van Tavares tot Michael Jackson.’’

Maandelijks

Foto’s en herinneringen dus, op de eerste reünie, vrijdag 20 januari. Maar ook een maandelijks terugkerend festijn, als het aan de organisatie ligt. Frank heeft er vertrouwen in. ,,We krijgen zoveel enthousiaste reacties.’’

Kaarten kosten vijf euro, online via de Facebookpagina van de Kameleon of via tel. 0622281117