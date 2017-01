Opname in inrichting geëist voor ’tikkende tijdbom’

ALKMAAR - „Een tikkende tijdbom die snel ontploft. Dat is ook tijdens deze zitting wel gebleken”, zei de officier van justitie tijdens de strafzitting tegen Ugur A. uit Hoorn. De man ontstak tijdens in de rechtszaal diverse malen luidkeels in woede. Hij stond terecht op beschuldiging van vijf strafbare feiten achter elkaar op 26 oktober. Wat het Openbaar Ministerie betreft wordt A. voor de duur van maximaal twee jaar ter behandeling opgenomen in een instelling voor stelselmatige daders (isd).

Een Volvobestuurder belde...