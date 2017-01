Live: rechtszaak moord Hoornse haven

ALKMAAR - In de Alkmaarse rechtbank wordt dinsdag de moord op de Zweedse Caroline van Ewijk behandeld. De vrouw werd in mei vorig jaar gewurgd op een zeilboot in de Hoornse haven.

Door Redactie - 17-1-2017, 10:31 (Update 17-1-2017, 10:40)

De man van Caroline belde 112. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw om het leven te hebben gebracht.

De verdachte is aanwezig. Ook families van het slachtoffer en de verdachte, allebei uit Zweden, zijn in de rechtbank.

De zitting duurt de hele dag. Verslaggever Jaap Stiemer doet via Twitter verslag vanuit de rechtbank.