Met een fles ’whiskey’ en het open mes bij de barbier

Foto Theo Groot Barbier Ricardo Baede hanteert het open mes om een strakke baardlijn op de keel te creëren.

OOSTERBLOKKER - Op ouderwetse wijze geknipt en geschoren worden. Mannen die hier binnen West-Friese grenzen naar op zoek zijn, zijn er in overvloed. Toch moeten zij gek genoeg zoeken om een barbier te vinden die deze klus voor hen kan klaren. Een verouderd pand aan de Zuiderdracht met daarin Ricardo’s Barbershop is echter een steeds populairder wordende plek. Zijn locatie springt nog niet echt in het oog, maar het resultaat van een knip- en scheerbeurt van een klein uur doet dat zeker wel. Een verslag vanuit de witleren kappersstoel van Ricardo Baede.

Door Robbert Daalder - 16-1-2017, 19:30 (Update 16-1-2017, 19:30)