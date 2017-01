Sociale woningbouw in centrum Wognum

WOGNUM - Naast winkelcentrum De Boogerd in Wognum komt een nieuw appartementengebouw. Het gaat om 43 twee- en driekamerwoningen die De Woonschakel gaat verhuren.

Door Connie Vertegaal - 16-1-2017, 17:39 (Update 16-1-2017, 17:47)

Behalve de appartementen komt er ook een nieuw pand voor de apotheek van Wognum op deze plek. En thuiszorgorganisatie Buurtzorg krijgt er een onderkomen.

De grond in het centrum van het dorp ligt braak sinds in 2013 het voormalige schoolgebouw van De Speelwagen werd gesloopt. Gisteren tekende wethouder Hans Tigges een contract voor de verkoop van de grond met aannemer Jan Kuin.

,,We merken dat de woningbouw aantrekt’’, zegt Tigges. ,,Op allerlei plekken die jaren braak hebben gelegen komt woningbouw nu op gang. Dit is heel goed voor Wognum.’’ Even verderop in het dorp wordt ook door Kuin gewerkt aan de bouw van 26 woningen op de plek waar vroeger de Hieronymusschool stond.

De omgevingsvergunning voor het bouwplan wordt in februari afgegeven. Op 8 februari is er op het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de plannen. De planning is dat de bouw in juni start. ,,In de loop van 2018 zal het plan worden opgeleverd en kunnen de bewoners hun huizen betrekken’’, zegt woningbouwwethouder Tigges.