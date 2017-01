Hek Westerkerk Enkhuizen gaat onder het mes

archieffoto Het kerkhek, links.

ENKHUIZEN - Destijds is het nog gefinancierd door Maria Snouck van Loosen, nu wordt het antieke hek aan de voorkant van de Westerkerk in Enkhuizen gerestaureerd.

Door Tanja Koopen - 16-1-2017, 17:35 (Update 16-1-2017, 17:35)

Het huidige, zwart geschilderde hek rondom de kerk is in 1884 geplaatst, ter vervanging van een oud hek ’in slordige toestand’. In ’Verhalen van de Westerkerk’ beschrijft Evert C. de Vries hoe Snouck van Loosen ervoor zorgde dat een nieuw, solide ijzeren hek kon worden teruggeplaatst.

Westerstraat

In 2000 stond het hek opnieuw ter discussie, nu vanwege de...