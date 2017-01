Enkhuizer jeugd praat met activist Jerry King Afriye

ENKHUIZEN - Enkhuizer jongeren kunnen donderdagavond 26 januari in jongerencentrum Cayen in gesprek met de in Ghana geboren dichter, blogger en speaker Jerry King Luther Afriye (35).

Door Tanja Koopen - 16-1-2017, 17:32 (Update 16-1-2017, 17:34)

Het jongerenwerk streeft naar een Enkhuizen, waar iedereen op gelijkwaardige manier wordt behandeld. De meeste Nederlanders zijn voorstander van een toekomst zonder racisme en uitsluiting, maar de meningen over hoe dat te bereiken zijn verdeeld.

Racisme is een lastig onderwerp. Het jongerenwerk wil daarom op openhartige en constructieve wijze in gesprek met activist Afriyie. Hij is een van de initiatiefnemers achter ’Zwarte Piet is Racisme’ en oprichter van de stichtingen Soul Rebel Movement en Nederland Wordt Beter.

Jongerenwerker Jazie Veldhuyzen wil dat jongeren in gesprek gaan, niet alleen hun ongenoegen uiten op social media. Hij zoekt jongeren met ideeën, die kunnen bijdragen aan een Enkhuizen met diversiteit.

De bijeenkomst is in Cayen om 19.30 uur. Vooraf aanmelden niet nodig. Meer informatie op www.cayen.nl.