Kunstwerk Hoorn weg na derde vernieling

HOORN - Nu haar kunstwerk Bladkompas in de beeldenroute langs de kust van het Visserseiland in Hoorn voor de derde keer zwaar is beschadigd heeft de maakster, Mai Movrin, besloten het weg te halen. ,,Na drie keer zakt je de moed wel in de schoenen. Ik heb vaak werk in de openbare ruimte, maar dat werd nooit vernield. Dit is echt dramatisch.’’

Door Eric Molenaar - 16-1-2017, 12:49 (Update 16-1-2017, 12:49)

Bladkompas, naar de verschijningsvorm ook wel potvis genoemd, is een kunstwerk dat in 2011 is gemaakt, van gerecyled hout. De...