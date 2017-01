Grand Prix Wognum: Aftellen en gas op de plank!

Foto Marcel Rob Racebaan van Piet Speed in JC Everland. De broertjes Rick (staand tweede van links) en Jelle (staand links) Schirrmann uit Wognum nemen het tegen elkaar op.

WOGNUM - Elk jaar bouwt Piet Blaauw zijn racebaan weer op in JC Everland in Wognum. Piet gebruikt voornamelijk reserveonderdelen, maar dat is genoeg voor een zesbaans racebaan van ruim 24 meter lang. Twee dagen lang wordt er geracet om het kampioenschap van noem het ’de 48 uur van Wognum’. Racen een dure sport? Welnee, hier mag iedereen meedoen voor nop.

Door Marcel Rob - 15-1-2017, 18:32 (Update 15-1-2017, 18:32)

De wagentjes zijn schaalmodellen van Kevertjes en Lelijke Eendjes. Een enkele vertoont wat blikschade en wordt met een stukje Hansaplast bij elkaar gehouden, maar ze gaan als de brandweer.

De broertjes Rick (staand tweede van links) en Jelle (l) Schirrmann uit Wognum nemen het tegen elkaar op. Aftellen en gas op de plank. Elke drie minuten wordt van plaats en wagen gewisseld.

Jelle (12) heeft een sterke start en weet zijn twee jaar jongere broer lang voor te blijven. Maar met een paar fantastische inhaalmanoeuvres in de laatste race slaagt Rick er toch in om deze wedstrijd met één ronde verschil te winnen. Coureur wil Rick later niet worden, maar een snelle wagen is natuurlijk wel gaaf.