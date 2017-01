Ouderen Grote Waal Hoorn reuze benieuwd naar hun fitheid

Foto Caine Ruiz/gemeente hoorn Een vrijwilliger van ’Hoorn Beweegt’ test een van de deelnemers van ’Grote Waal Fit’.

HOORN - Wat zal de wijk Grote Waal in Hoorn sportief worden! Boven verwachting veel ouderen lieten zich zaterdag testen op fitheid.

Door Anouk Haakman - 15-1-2017, 12:50 (Update 15-1-2017, 12:50)

Ruim 200 inwoners van de Grote Waal tussen de 55 en 75 jaar kwamen op de test af, afgenomen bij Zwaluwen. Zij konden niet alleen hun conditie laten meten, maar ook de bloeddruk, lenigheid, bloedsuiker, BMI en knijpkracht. De testscore is belangrijke informatie om te kunnen starten met een sportief programma, dat weer de basis vormt om uiteindelijk lid te worden van een sportclub.

Potje openen

’Grote Waal Fit’ is een samenwerking tussen de gemeente Hoorn, sportverenigingen en zorgaanbieders. Pedro Koning van Sportopbouwwerk Hoorn is blij met de hoge opkomst. Want fitheid is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook handig in het dagelijks leven. ,,Een potje openen, de schoenveters strikken, je reactiesnelheid in het verkeer. Dat zijn allemaal dingen waar je iedere dag mee te maken hebt’’, zegt hij.

Buikoperatie

Ron Wever (69) uit Hoorn heeft zich laten testen. ,,Ik heb twee maanden geleden een zware buikoperatie gehad en was mijn conditie kwijt, terwijl ik daarvoor altijd heel sportief was. Dit is een goede manier om weer wat te gaan doen.’’

Het is bekend dat ouderen in de Grote Waal in verhouding minder bewegen, maar andere Hoornse wijken komen later ook aan bod.