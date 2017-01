Enorme meerval ligt dood in afvoerput in Enkhuizen

Puttersvreugd HengelSport

ENKHUIZEN - Een enorme meerval heeft de dood gevonden in een afvoerput bij Renolit in Enkhuizen. Het zou zomaar kunnen dat een West-Friese sportvisser het beest al eerder aan de haak heeft geslagen.

Door Van onze verslaggeefster - 14-1-2017, 17:55 (Update 14-1-2017, 18:00)

In en rondom Enkhuizen werden afgelopen jaren heel vaak enorme meervallen gevangen. In deze regio is bekend dat grote meervallen (tot 1.80 meter) onder meer de warmte van het koelwater van de fabriek opzoeken. Ze zijn in het verleden uitgezet in de visput bij Enkhuizen.

Hengelsportvereniging Puttersvreugd uit Venhuizen plaatste een filmpje op haar Facebookpagina van de vondst, die door stratenmakers werd gedaan. Het filmpje gaat inmiddels viral op internet.