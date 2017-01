Inbraken aan weerskanten uitgebrand huis Hoorn

Links en rechts van het uitgebrande huis is vannacht ingebroken. (Foto HMC / Eric Molenaar)

HOORN - In de huizen direct naast het uitgebrande pand Schepenen 16 in Hoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Dat meldt buurman Nick van der Laan. Hij mist in elk geval een tv en twee computers.

Door Redactie West Friesland - 14-1-2017, 14:45 (Update 14-1-2017, 14:55)

De panden hebben bij de verwoestende brand op 5 januari, die het leven kostte van de 81-jarige bewoonster, brand-, rook- en waterschade opgelopen.

De voordeuren waren door de brandweer geforceerd om van binnenuit overslaan van de brand te voorkomen. Later zijn er planken hout voorgeschroefd.

Die zijn nu, terwijl de bewoners in afwachting van de reparatie en schoonmaak nog elders verbleven, verwijderd door de dieven.

Het huis op nummer 17 staat leeg, aldus Nick van der Laan, maar bij hem op 15 stonden spullen in dozen, terwijl de woning door een gespecialiseerd bedrijf werd schoongemaakt. Hij weet nog niet of er meer weg is dan de televisie en computers.