Familie Holla: 1000 paspoppen, loods en huis kwijt

archieffoto Jasper en Gerda Holla op archiefbeeld, met hun poppen.

BENNINGBROEK - Elke brand is verschrikkelijk. Maar de Grote Oudjaarsbrand in Benningbroek (733 inwoners) treft een ongekend aantal mensen. Gezinnen en bedrijven zijn alles kwijt. De familie Holla uit Oostwoud zag een huis en de loods met daarin 1000 paspoppen in vlammen opgaan.

Door Anouk Haakman - 14-1-2017, 11:48 (Update 14-1-2017, 11:48)

De familie Holla uit Oostwoud zou op wintersport. Eindelijk vakantie, na een hectische periode. De vakantie dreigde eerder al niet door te gaan, omdat Gerda Holla haar pols brak en geopereerd moest worden. Ze besloot toch mee te gaan,...