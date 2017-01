Brand slaat gat in hecht Benningbroek

Foto Henk de Weerd De ravage is enorm in Benningbroek.

BENNINGBROEK - De brandlucht. Het rampzalige aangezicht. Een berg verkoolde resten. Hier leefden mensen. Ze bewaarden er dierbare spullen, bedreven er hun passie en werkten er hard. Er is niks meer van over.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 14-1-2017, 11:18 (Update 14-1-2017, 11:18)

De Grote Oudjaarsbrand. Zo zou de ramp in Benningbroek de geschiedenisboeken in kunnen gaan. Het dorp telt 733 inwoners. Een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. De impact van een brand op deze schaal is daarom bijna niet te bevatten.

Geen onderzoek

Op de vroege morgen van oudjaarsdag begon de brand...