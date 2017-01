Benningbroek op knieën uitgekamd op zoek naar asbestdeeltjes

BENNINGBROEK - Na de grote oudjaarsbrand in Benningbroek wordt het dorp centimeter voor centimeter uitgekamd op zoek naar asbestdeeltjes. Er is 50.000 m2 besmet gebied te onderzoeken.

Door Anouk Haakman - 14-1-2017, 10:27 (Update 14-1-2017, 11:53)

Benningbroek na de brand: ’Voor tranen geen tijd, we moeten door’

Wat doe je als je midden in de nacht opgebeld wordt met het nieuws dat je complete bedrijf in brand staat? Je hand voor je mond slaan, huilen, schreeuwen, steun zoeken bij elkaar? Natuurlijk, dat is logisch. Maar Rick Jahja van Dick Rood diervoeders heeft geen traan gelaten. Geen tijd voor.

