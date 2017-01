Van agent naar verzorger van 91 verwaarloosde ezels

foto Aangeleverd Walter Golsteijn begon met een lammetje en verzorgt nu 91 ezels. Bekijk Fotoserie

GIPCY (FRANKRIJK) - Hij verzorgt er inmiddels 91. Dat is genoeg. Meer ezeltjes kan hij niet aan. Al ruim tien jaar zet voormalig Noord-Hollands politieagent Walter Golsteijn zich in voor verwaarloosde en mishandelde ezels. Ezelopvang ’Aide Aux Anes’ in de Auvergne is inmiddels het liefdevolle thuis voor ezels uit heel Frankrijk.

Door Jannelies Blommaert - 14-1-2017, 13:16 (Update 14-1-2017, 13:16)

Twaalf jaar geleden gooide Walter het roer om in zijn leven en vertrok met zijn hond naar Gipcy, een klein plattelandsdorpje. „Op een dag vond ik een lammetje in een greppel....