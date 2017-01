Kunstroute stopt in Enkhuizen, plannen voor nieuwe activiteit

ENKHUIZEN - De werkgroep cultuur en historie van de Stichting Themaweken Enkhuizen stopt met de kunstroutes in februari en maart. Wel zijn er plannen voor iets nieuws in het Pop Up Museum.

Zeker acht jaar lang werden in de rustige wintermaanden op zondagmiddag cultuurdagen gehouden, waarbij bezoekers vanuit De Twee Wezen langs galerieën en later ook ambachten trokken. Het verdwijnen van steeds meer galerieën en de verkoop van het voormalige weeshuisje zijn volgens initiatiefnemer Rob Boon de aanleiding de stekker eruit te trekken.

,,De Twee Wezen was de uitvalsbasis, maar die is nu verkocht. Wij zaten daar ’om niet’ in dankzij de gemeente, dat gaat de nieuwe eigenaar nooit toestaan. Binnenkort halen we onze spullen eruit. Er staan nog enkele vitrines.’’ Wat niet wil zeggen dat de werkgroep nu stil gaat zitten. Er zijn alweer nieuwe plannen. ,,We hebben contact gezocht met het Pop Up Museum. De gemeente wil zeker tweejaarlijks een activiteit, daar denken wij graag over mee.’’ De werkgroep hoopt de krachten te bundelen met andere organisaties om zo tot iets moois te komen.

Saet & Cruyt

Menigeen speculeert over wat er straks zal komen in de Westerstraat, nu zowel beide weeshuizen als de naastgelegen kerk verkocht zijn. Het Saet & Cruyt Museum en Oud Enkhuizen

hebben alvast een balletje opgegooid. Het Saet & Cruyt Museum heeft ambitieuze plannen met Seed Experience, een combinatie van een infocentrum en een museum, om naar de toekomst toe nieuw en ook jonger publiek te trekken. Het liefst in Enkhuizen, maar plannen in het Zuiderzeemuseum zijn afgeblazen.

Dus heeft voorzitter Henk van Wielink contact met de makelaar van het voormalig Weeshuis. ,,Wij hebben wel oren naar een deel van de benedenverdieping. Dat zou ideaal zijn. Een prachtige locatie voor ons.’’ Definitief zijn de plannen zeker niet. ,,Ik weet dat er meer belangstelling is.’’

Kansen

Ook Oud Enkhuizen heeft interesse getoond in één van de twee recent verkochte panden. Samenwerking met andere organisaties wordt daarbij niet geschuwd. Van Wielink ziet genoeg kansen. ,,Een combinatie met historie en de toekomst op die locatie. Je kunt er samen iets moois van maken.’’

Het nu nog Andijker museum lonkt naar Enkhuizen ,,Er zijn meer alternatieve locaties, maar ook al enkele afgevallen. Zo is het voormalig Waagmuseum qua pand voor ons niet geschikt. Dit is op afstand de beste locatie voor ons.’’

Klaas Koeman van Oud Enkhuizen ziet genoeg mogelijkheden, zowel voor de Twee Wezen als de Trintel. ,,We hebben wel belangstelling, ja. We hebben een paar gesprekken gehad. Het pandje waar we nu zitten, is te klein en we moeten er met een jaar of twee wel uit. Dan wordt het verkocht. De koppeling met het Saet & Cruytmuseum is een mooie, we zouden elkaar versterken, zeker als we er met een paar organisaties gaan zitten.’’ Oud Enkhuizen zou graag vaker cursussen geven, en exposities zijn op de huidige locatie aan de Westerstraat ook niet mogelijk. ,,We wijken nu wel eens uit naar de Zuiderkerk.’’ Koeman ziet ook kansen voor de stijlkamers en het goudleerbehang. ,,Ideeën genoeg.’’