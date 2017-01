Gestraft voor mishandelen ex-schoonmoeder

Foto ANP

ALKMAAR - „Ik vind het niet eerlijk dat ik voor mishandeling word veroordeeld. Kan ik daar tegen in hoger beroep?”

Door Joost Verhagen - 14-1-2017, 12:00 (Update 14-1-2017, 12:00)

Dit was de reactie van de 30-jarige Davy D. uit Hoorn op de uitspraak van politierechter Nusselder in de rechtbank in Alkmaar afgelopen donderdag. De man moest voorkomen, omdat hij zijn voormalige schoonmoeder zou hebben geslagen in Purmerend op 20 juli 2014. Ook werd hij verdacht van het stelen van een fiets.

Davy D. had tijdens dat bewuste weekend zijn dochtertje over de...