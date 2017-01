Noodkrediet voor kasteel Radboud

Foto Marcel Rob Ondernemer Piet Goverse moet een plan maken om kasteel Radboud in de zwarte cijfers te krijgen. ,,Een mooie uitdaging’’, vindt hij.

MEDEMBLIK - Het is dit jaar erop of eronder voor kasteel Radboud. Na vier jaar van rode cijfers moet er een partij komen die voor huurinkomsten en voor reuring zorgt. Anders kan het museum in het kasteel niet voortbestaan.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 18:02 (Update 13-1-2017, 18:02)

De gemeenteraad trekt waarschijnlijk deze maand nog een noodkrediet uit om het kasteel in 2017 open te houden. Hier is minimaal 38.000 euro voor nodig. Medemblikker Piet Goverse gaat op zoek naar een partij die in het kasteel aan de slag wil. Hij...