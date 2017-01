N23 blijft obstakel voor hulpdiensten

HOORN - Het lukt de provincie Noord-Holland niet op korte termijn de hulpdiensten te helpen met een betere doorstroming op de Westfrisiaweg.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 14-1-2017, 9:50 (Update 14-1-2017, 9:50)

Het college van Gedeputeerde Staten reageert op de noodkreet die de directie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord eerder heeft geschreven. Het probleem is dat vooral de ambulances in de regio steeds vaker moeite krijgen om op tijd bij een calamiteit of bij het ziekenhuis te zien. Dit omdat het verkeer op de Westfrisiaweg zo vaak vast staat of langzaam rijdt.

Het...