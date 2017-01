Stelling: Zwembaden mogen duurder zijn

Archieffoto Zwemvierdaagse in De Zeehoek. Het zwembad verkeert in zwaar weer.

Zwembad De Zeehoek in Wervershoof verkeert financieel in zwaar weer, meldden we van de week in de krant. Dit jaar moet er zelfs een ton extra bovenop de 200.000 euro die de gemeente jaarlijks verstrekt.

13-1-2017

Veel binnenzwembaden hebben het moeilijk. Dat is altijd al zo geweest en zal altijd wel zo blijven, want je kunt natuurlijk niet de toegangsprijs ongebreideld verhogen: dan komt er geen mens meer. Toch is het zinvol na te denken over de kostprijs van zwembaden. De stelling deze keer luidt: Zwembaden mogen wel wat duurder zijn.

