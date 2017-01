De sporen van lijdensweg roofkunst Westfries Museum verdwijnen

Foto Ella Tilgenkamp Ronald de Jager bij het keukenstuk van Floris van Schooten en Sara Molinari zit voor ’Nieuwstraat in Hoorn’ van Izaak Ouwater.

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - „Het zou fantastisch zijn als we alle gestolen schilderijen terugkrijgen, maar hopelijk gebeurt dat wel in fases.” Restaurateur Ronald de Jager zegt het met een lach, maar de opmerking geeft wel aan hoeveel werk hij heeft aan het opknappen van de verminkte meesterwerken.

Door Jeroen Haarsma - 14-1-2017, 9:03 (Update 14-1-2017, 9:03)

Of tafel pronkt het keukenstuk van Floris van Schooten. Een paar meter verder, op een ezel, een gehavende ’Nieuwstraat in Hoorn’ van Izaak Ouwater. De Jager buigt zich over de tafel. „Je kunt nog...