Dode bij frontale aanrijding met vrachtwagen Medemblik

Foto: DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

MEDEMBLIK - Een inzittende van een auto is vrijdagmiddag overleden bij een frontale botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Markerwaardweg (N240) in Medemblik.

Door internetredactie - 13-1-2017, 15:32 (Update 13-1-2017, 15:56)

De impact was zo groot, dat het motorblok van de auto is losgekomen van het chassis. De vrachtwagen belandde in de berm.

De Markerwaardweg is volledig afgezet zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar verleende geen hulp.

Onduidelijk is nog hoe het de overige betrokkenen gaat.

