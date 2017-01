80.000 voor Zwaagse

ZWAAG - Marja uit Zwaag heeft 80.000 euro gewonnen in de decembertrekking van de VriendenLoterij. Wolter Kroes, ambassadeurs van de loterij, kwam haar thuis verrassen met een cheque.

Door Eric Molenaar - 13-1-2017, 12:33 (Update 13-1-2017, 12:46)

„Geweldig! Ik ga mijn kinderen hiermee financieel ondersteunen”, reageerde Marja. Eerder deze week werd in Hoorn Corine door Kroes verrast met 40.000. Zij zei dat ze nog maar een maandje meespeelt en dat ze ’het geld eerst maar even op de spaarrekening gaat zetten’.

De uitreiking aan Corine is op dinsdag 17 januari te zien in het televisieprogramma ‘VriendenLoterij De Winnaars', dat om 19.50 uur wordt uitgezonden bij RTL 4. De uitreiking in Zwaag in hetzelfde programma, maar dan op woensdag.

Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers, maar ook maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen en mogelijkheden steunen.