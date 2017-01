Man uit Zwaag aangehouden in Blokker voor drugshandel

Archieffoto ANP

BLOKKER - Een 25-jarige man uit Zwaag is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in Blokker voor het handelen in het drugs.

Door internetredactie - 13-1-2017, 10:27 (Update 13-1-2017, 10:57)

Het viel op dat de stilstaande auto waar de man in zat als enige geen besneeuwde ruiten had toen die stil stond op het Breitnerhof.

De politie kwam de verdachte enige tijd later weer tegen op de IJsvogel in Blokker. De bestuurder werd aan de kant gezet voor een controle. In de auto vond de politie meerdere zakjes met hennep.

De drugs zijn in beslag genomen. De verdachte werd voor verhoor naar het politiebureau meegenomen.