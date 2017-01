Brand in woning Hoorn: vrouw naar ziekenhuis en kat uit pand gered

HOORN - In een benedenwoning aan de Kievit in Hoorn heeft donderdagavond een felle brand gewoed. De bewoonster ademde rook in en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Internetredactie - 12-1-2017, 22:35 (Update 12-1-2017, 23:10)

Uit het pand werd ook een kat gered. Het diertje is voor behandeling meegenomen door de dierenambulance.

Het is nog niet bekend hoe de brand ontstond. Er moesten twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse komen om het vuur te bestrijden. Uiteindelijk was de brand snel onder controle.

Door de flinke rookontwikkeling die met de brand gepaard ging, is de woning tijdelijk niet bewoonbaar. Het pand is vanbinnen volledig zwartgeblakerd.

Enkele naast en bovengelegen woningen moesten worden ontruimd. De bewoners zullen spoedig naar hun woning terug kunnen keren.