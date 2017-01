Startsubsidie Hoorn voor alternatief vervoer riviercruise

Archieffoto Busje van Hoorn City Tours.

HOORN - Het college van B en W heeft op de valreep overeenstemming bereikt met Hoorn City Tours (HCT) over een plan voor alternatief duurzaam pendelvervoer tussen de riviercruiseschepen en de touringcars waarmee de passagiers op excursie gaan. Omdat het om duurzaam vervoer gaat komt een eenmalige startsubsidie beschikbaar, via Puur Hoorn, van in totaal 55.000 euro.

Door Eric Molenaar - 12-1-2017, 18:18 (Update 12-1-2017, 18:18)

De gemeenteraad heeft hier donderdag in de vooravond bericht van gehad.

Het plan is nodig omdat het college per 1 maart 2017 een verbod heeft afgekondigd...