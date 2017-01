Bij Encounter gaat je relatie door de wasstraat

HOOGKARSPEL - Komt er sleur in je relatie? Waardeer je elkaar niet meer? Wordt er niet meer gepraat of is de lol er simpelweg af? André en Ellen Krieckaert-Brieffies uit Hoogkarspel bieden de oplossing: een weekend van Encounter.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 17:52 (Update 12-1-2017, 17:52)

André en Ellen verhelpen met Encounter al jaren het stof in stellen

Vrijwilligersorganisatie Stichting Encounter bestaat al veertig jaar in Nederland. André en Ellen kwamen er 22 jaar geleden via via mee in aanraking. ,,Eigenlijk is het alsof je je relatie afstoft, door de wasstraat haalt. Er wordt een positief programma aangeboden, eens in de maand, waardoor je elkaar anders gaat zien en anders gaat benaderen.’’

De Hoogkarspelers waren zó enthousiast, dat ze ook vrijwilliger werden. De organisatie bestaat namelijk louter uit mensen die eens in de maand voor anderen een programma in elkaar zetten, met speciale thema’s. Die worden gehouden bij bezinningscentrum Emmaus in het Brabantse Helvoirt.

Positief

,,Wij werden aangestoken door het vuur, raakten enthousiast. Het werkt zo positief. Je maakt een persoonlijke ontwikkeling door, verdiept je in je eigen leven, maar ook in elkaar. Zo begin je het weekeinde met ’welkom’. In je houding, in je relatie. Ben je vaak chagrijnig of nukkig? Dan heb je daar als partner weinig lol meer in, maar dat moet je bij die ander laten. Het is ook een kwestie van oefenen.’’

De Encounter weekeinden hebben tot doel dat stellen elkaar, vaak na jaren, weer zien staan. ,,In het begin van je relatie doe je dat vanzelf, maar op den duur gaat dat gevoel misschien verloren. Je moet weer het vertrouwen in elkaar terugvinden.’’

Domeinen

Dat is een belangrijke stap. ,,Dan pas kun je moeilijke domeinen, die vaak onder tafel blijven, naar boven halen. Bijvoorbeeld over elkaars familie. Leren luisteren naar elkaar, écht aandacht hebben voor elkaar. En als je weer vertrouwen hebt in elkaar, dan kun je dat ook uitstralen naar je kinderen. Die verdienen ouders die van elkaar houden.’’

Het doet André en Ellen deugd dat de weekeinden van Encounter veel gehoor vinden in West-Friesland. ,,Er zijn duizenden stellen, samenwonend of getrouwd, die hieraan deelgenomen hebben, waarvan de helft West-Friezen. Dat gaat vaak via mond tot mondreclame. West-Friezen zijn nuchtere mensen, niet zulke makkelijke praters. Juist voor hen is het vaak een openbaring als ze zich weer in elkaar gaan verdiepen.’’

Marriage Week

Al jaren wordt in de week voorafgaand aan Valentijnsdag, van 7 tot en met 14 februari, de Marriage Week gehouden. Dit is een internationale week waarin relaties in het zonnetje worden gezet via workshop. De Marriage Week gaat een kruisbestuiving aan met Encounter. ,,Want ook de Marriage Week bevordert de relatie. Het is dé gelegenheid voor stellen om samen wat leuks te gaan doen.’’ Zo is er op 7 februari een workshop bij Octant in Hoorn over lichaamstaal, op 11 februari bij tuincentrum Ligthart in Grootebroek over tuinen en op 10 februari een wijnproefavond in Haarlem, maar ook een salsa-avond in Heemstede op de 14e. ,,Die workshops organiseren we namens Encounter. Met elkaar dingen doen verbetert ieders relatie.’’

Voor informatie over Encounter: www.encounter.nl