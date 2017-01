Ploeterend over ’t Pannepad

Foto HlMC Anne de Bruin (rechts) uit De Weere met haar wandelvriendin op het Pannepad dat tijdelijk in een hindernisbaan is veranderd.

DE WEERE - Diepe kuilen, verraderlijke putten en keien waar je als wandelaar over struikelt of als fietser door onderuit gaat.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 17:43 (Update 12-1-2017, 17:43)

Recreatieroute Lambertschaag en De Weere onbegaanbaar

Het Pannepad tussen Lambertschaag en de Tropweere is veranderd in een hindernisbaan. ’Welke onverlaat heeft dit bedacht? Dit kan echt niet. Hier komen valpartijen van’, melden bewoners van De Weere op het digitale meldpunt van de Fietsersbond.

Het recreatiewandelpad dat dwars door de landerijen van Medemblik naar Opmeer leidt, breekt gebruikers letterlijk op. Zo blijkt uit een kleine bloemlezing op het meldpunt. ’Ik ben blij dat mijn enkels dit overleefd hebben’, ’We hebben doodsangsten uitgestaan’, ’Die klei zuigt zo aan je voeten dat je je evenwicht verliest’, ’Normaal fietsen is niet mogelijk, ik ben na 500 meter omgedraaid’.

Baggerspecie

Anne de Bruin en haar wandelvriendin kunnen erover meepraten als zij deze ochtend de kou trotseren. Na enkele meters lopen, kleeft de blubber aan hun broek en zitten hun schoenen volledig onder de baggerspecie. ,,Ze zijn begonnen met verharding maar dit lijkt helemaal nergens op’’, vindt Anne. Het verbaast haar vriendin dat er nergens waarschuwingsborden staan. ,,Dit is toch niet zonder risico. Je zou toch verwachten dat de wegbeheerder daar op zou wijzen.’’

Navraag bij de beheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), leert dat wegenbouwers druk bezig zijn met het aanbrengen van een verhardingslaag. Maar die operatie ligt nu tijdelijk even stil, zegt woordvoerder Marko Cortel. ,,We snappen die klachten ook wel. Wat we eigenlijk nodig hebben, is een paar stevige regenbuien. Dat klinkt misschien heel raar maar dat zou op dit moment het beste zijn voor het proces dat loopt. De wals is er nu overheen gegaan en bij dat afvlakken van de bovenlaag, zijn de grote keien eruit geselecteerd. Alle oneffenheden worden nu verwijderd. We zitten nu halverwege de operatie. Hier ligt een mix van kleischelpen en grijze klei. Die moet eerste inklinken en daarna gaan we er nog een paar keer met die wals overheen. Maar geloof me: het wordt beslist beter.’’

Bouwplaats

Geconfronteerd met de vraag of het HHNK niet beter waarschuwingsborden had neer kunnen zetten, zegt Cortel: ,,Dat hebben we nog wel overwogen, maar op dit moment zitten we in de winterperiode en dan is het aanzienlijk drukker. Degene die je nu ziet, dat zijn eigenlijk de echte avonturiers en die lopen in feite gewoon over een bouwplaats.’’

Het Pannepad loopt langs de waterbergingen Wadweren, Kolk van Dussen en de Braakpolder-Zuid. In de Tropweere sluit het Pannepad direct aan op ’t Blôte Bienepad dat richting Opmeer slingert. Het zijn geliefde routes bij wandelaars, ruiters, mountainbikers en hardlopers, weet Anne de Bruin. ,,Die routes vertellen ons iets over de geschiedenis van West-Friesland.’’