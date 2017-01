Jonge vluchtelingen presenteren theater in De Stek in Grootebroek

GROOTEBROEK - Dorpshuis De Stek in Grootebroek is de plek waar op zaterdag 4 februari een bijzonder toneelgezelschap, bestaand uit vluchtelingen, op de planken staat.

Door Tanja Koopen - 12-1-2017, 17:42 (Update 12-1-2017, 17:42)

Onder de naam ’Theatergroep IND’ treden de vluchtelingen op door het hele land, nu ook in West-Friesland. De spelers hebben elkaar leren kennen in een AZC in Alphen aan de Rijn. In de periode dat ze daar verbleven leerden ze elkaar kennen en richtten samen een theatergezelschap op.

Inmiddels hebben ze allemaal een verblijfsstatus, en wonen door het hele land. Zo komen ze op 4 februari van plaatsen als Rijswijk, Katwijk en Volendam per openbaar vervoer naar Grootebroek. Ans Slagter van De Stek: ,,Daarom beginnen we deze avond al om 19 uur, zodat ze op tijd weer terug kunnen.’’

Gevlucht

De groep vertelt het verhaal over elf gevluchte vrienden, die hun thuis proberen te vinden in Nederland. Hun wegen komen samen in het jeugdhonk van het AZC, waar ze in onzekerheid wonen. Het gaat over de angst teruggestuurd te worden, over hoop, verlangen en verveling. Zo geven ze een kijkje achter de schermen van het AZC.

Enthousiast

De Stek heeft voor deze indringende voorstelling het Martinuscollege en het Clusius College benaderd. Ook de RSG wordt gewezen op deze voorstelling. Slagter: ,,De scholen zijn erg enthousiast, ze zullen de voorstelling in hun lessen bespreken.’’ De Stek hoopt dat ook jonge mensen de weg naar het dorpshuis vinden. Na de 45 minuten durende voorstelling is er namelijk de gelegenheid om met de spelers in gesprek te gaan.