Enkhuizer Marco Peeters met bedrijfswagens naar grotere 'eigen' locatie

ENKHUIZEN - Ze zijn zelf verrast door het succes. Al na ruim een jaar is Peeters Bedrijfswagens uit zijn jasje gegroeid. Marco Peeters en Mieke Sjerps beginnen over een paar maanden in een nieuwe vestiging op Schepenwijk.

Door Theo Groot - 12-1-2017, 17:27 (Update 12-1-2017, 17:27)

,,We hebben nu auto's op drie locaties staan. Dat is niet handig en we zitten hier nog achter twee andere autobedrijven", licht Mieke toe.

De nieuwe plek is even verderop aan de Star, waar ze van de gemeente Enkhuizen een terrein hebben gekocht van 2300 vierkante...