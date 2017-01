Verkoop Franciscus Xaveriuskerk is toch vrijwel rond

ENKHUIZEN - Wie nog belangstelling heeft voor de te koop staande St. in Enkhuizen: die is zo goed als verkocht. Voor 99 procent is zeker dat Kees van Stek de nieuwe eigenaar wordt.

Door Tanja Koopen - 12-1-2017, 17:18 (Update 12-1-2017, 17:30)

Het parochiebestuur was geruime tijd in gesprek met geïnteresseerden, aangezien de kerk leeg staat sinds de parochie zelf verhuisd is naar de voormalige bibliotheek aan het Kwakerspad. Het kerkbestuur wil graag van het gebouw af. Van Stek, die meer panden in Enkhuizen in zijn bezit heeft, ziet er wel...