Hellingbaan De Schoof Wervershoof ’doodeng’

Foto Theo Groot Ans Bakker moet steken bij de bocht van de hellingbaan bij De Schoof.

WERVERSHOOF - De hellingbaan van dorpsaccommodatie De Schoof in Wervershoof is voor mensen in een scootmobiel en rolstoel een crime. Werverhoofse Ans Bakker-Van Wessum vindt hem doodeng. Ze heeft zich laten uitschrijven bij de bibliotheek en gaat niet meer naar toneelavondjes.

Door Connie Vertegaal - 12-1-2017, 16:53 (Update 12-1-2017, 16:53)

Ans Bakker (58) kan niet goed lopen door haar kwalen spina bifida occulta, COPD, artritis en diabetes. Haar gevoel voor humor is nog onaangetast: ,,Ik zeg altijd: als ik niks meer heb, lig ik naar de verkeerde kant van het gras...