Hoorns riool verstopt door synthetische doekjes

Foto gemeente Hoorn Het resultaat.

HOORN - In Hoorn zijn er de afgelopen maanden verschillende verstoppingen geweest in het riool. De oorzaak hiervan zijn synthetische doekjes, die worden doorgetrokken. De gemeente start nu een campagne hiertegen.

Door Van onze verslaggever - 12-1-2017, 16:34 (Update 12-1-2017, 16:34)

De vochtige doekjes worden onder meer als alternatief gebruikt voor toiletpapier, maar zijn niet geschikt om door te trekken omdat ze niet afbreekbaar zijn. Deze doekjes veroorzaken daardoor niet alleen verstoppingen, maar ook schade aan de pompen in de rioolgemalen. Reden voor de gemeente Hoorn om hiertegen de strijd aan te gaan.

Vochtige wegwerpdoekjes blijken iedere keer weer het probleem bij verstoppingen in het rioolstelsel. Het gaat onder meer om schoonmaakdoekjes, luierdoekjes en doekjes om make-up te verwijderen. De onderhoudsmedewerkers van de gemalen hebben er de handen vol aan om de pompen aan de praat te houden. Soms zelfs dagelijks. Het kost veel tijd en veel geld en dat is zonde, aldus de gemeente in een verklaring.

De oplossing is eenvoudig, aldus de gemeente: ’Spoel vochtige doekjes niet door het toilet, maar gooi ze in de grijze bak of zak bij het restafval.’