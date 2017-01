Schrijver, tekenaar en markant taaldocent Rien Bonte overleden

HOORN - Een klap voor iedereen die hem kende, en dat zijn er veel: donderdagmorgen werd bekend dat Rien Bonte (64) aan een hartaanval was overleden. Bonte was docent Nederlands aan de OSG in Hoorn en daarnaast schrijver, dichter en beeldend kunstenaar.

Door Jaap Stiemer - 12-1-2017, 14:35 (Update 12-1-2017, 14:35)

Nog niet zo lang geleden zaten ze nog naast elkaar op de trap van het OSG aan de Bontekoestraat: Rien Bonte en zijn vader Joop. Ze waren net geïnterviewd voor een film, die wordt gemaakt over het 150-jarig bestaan van de school.

Zijn liefde voor de Nederlandse taal kreeg Rien van zijn vader, eveneens docent Nederlands, die thuis poëzie voorlas en later met zijn vrouw de grondlegger was van de winkel in tweedehands boeken in de Muntstraat.

Rien Bonte studeerde Nederlands en deed tegelijkertijd de Rietveld Academie. ,,Ach,een beetje mazzel”, omschreef hij deze prestatie. „En ik kon soms de aantekeningen van mijn vader gebruiken. Een paar professoren waar ik les van had, had mijn vader ook gehad. En ze gaven nog steeds dezelfde lessen.”

Vanaf 1973 gaf Bonte les in de Nederlandse taal aan het OSG in Hoorn. Een markante leraar met een eigenzinnige manier van lesgeven. Hij nam zijn leerlingen mee het park in, om inspiratie op te doen voor het schrijven van haiku’s. Hij droeg zijn liefde voor de taal op zijn leerlingen over, maar hield ook van de regels van die taal. Een gedicht moest rijmen en een metrum hebben, anders was het geen gedicht.

Bonte maakte deel uit van het culturele leven in Hoorn op de momenten dat er werd voorgedragen uit eigen werk. Dirk Beemster, Cornelis Putemmer, Patti Kuppens en anderen waren daarbij de ’usual suspects’. Met zijn licht hese stemgeluid droeg Bonte zijn werk statig voor, zonder dat het theatraal werd; zo sprak hij eigenlijk altijd. Hij schreef naast ontelbare gedichten ook de romans ’Watramama’s groenpaleis’ en ’De wereld in een korrel zands’ over Antoni van Leeuwenhoek.

Een half jaar terug liep hij nog mee langs de beeldenroute op de Westerdijk, waarbij hij een door hem gemaakte bewerking van een gedicht van W.H. Auden voordroeg, ’Begrafenisblues’ geheten. Daarin de volgende zin:

Laat een klein vliegtuig op het avondrood

De witte woorden schrijven: zij is dood