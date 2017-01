Openbaar ministerie vervolgt Happy Days en Smallsteps voor dood Maurycy

GROOTEBROEK - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat partycentrum Happy Days in Grootebroek vervolgen voor de dood van de 4-jarige Maurycy. Ook buitenschoolse opvang Smallsteps wordt vervolgd.

Door Tanja Koopen enJeannine Verhagen - 12-1-2017, 13:11 (Update 12-1-2017, 14:36)

Dat heeft het OM gisterochtend in een gesprek met de familie van de begin vorig jaar overleden jongen en diens advocaat Liesbeth Poortman in Haarlem laten weten.

Maurycy viel van een opblaasbaar speeltoestel in het partycentrum, toen hij daar op oudejaarsdag 2015 was met de buitenschoolse opvang. Enkele dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van de val.

Dood door schuld

Ook enkele medewerkers van zowel Happy Days als Smallsteps worden aangemerkt als verdachten van dood door schuld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het jongetje veel te jong was om op het toestel te spelen. Ook was er onvoldoende toezicht en waren de veiligheidsmaatregelen niet in orde. meldt justitie.

De leverancier van het toestel wordt overigens niet vervolgd. Deze valt volgens het OM niets te verwijten, zo is uit het onderzoek gebleken. Ook de gemeente Stede Broec, die de vergunningen van Happy Days regelt, is niet in beeld als het om vervolgonderzoek gaat.

Deskundigen

Gezien de complexiteit van het onderzoek en de regelgeving zijn er nog deskundigen die het OM gaat raadplegen in het vervolgonderzoek van de rechter-commissaris. Pas hierna neemt het OM een definitief besluit over de vervolging.

Dan wordt ook duidelijk waar de betrokkenen concreet van verdacht worden, aldus een woordvoerder, gisteren na afloop van de bijeenkomst met de familie.

Die heeft het afgelopen jaar voortdurend gehamerd op de fouten die zijn gemaakt op die fatale oudejaarsdag.

Vertrouwen

Woordvoerder Vincent Pover zegt namens de familie dat hij vertrouwen heeft dat het OM alles uit de kast haalt om te kunnen komen tot een gedegen strafvervolging.

,,We hebben een zeer bevredigend gesprek gehad en een hoop helderheid gekregen. Het antwoord dat we wilden krijgen, namelijk dat het OM zou overgaan tot strafvervolging, hebben we ook gekregen. Dat is voor ons het belangrijkste. We hebben alle lof voor het OM. Natuurlijk gaat het onderzoek nog langer duren, maar er is nu wel een grote stap gezet in de goede richting.''

Advocaat Liesbeth Poortman is 'meer dan hoopvol' over de vervolging. ,,De officier heeft gezegd dat we ervan kunnen uitgaan dat een aantal personen kan worden vervolgd voor dood door schuld bij de dood van Maurycy. Voor de familie is dit heel belangrijk. Of Happy Days en Smallsteps kunnen worden vervolgd, is nog ongewis. De personen die bij beide instanties zullen worden vervolgd, zijn daar gisteren van op de hoogte gesteld. Dat geeft het OM de mogelijkheid om nader onderzoek te kunnen doen.’’

Volgens de letselschadeadvocaat is het ingewikkeld om iets ook in strafrechtelijke zin verwijtbaar te achten. ,,Het OM haalt alles uit de kast in deze zaak. Dat zie ik ook weleens anders in mijn praktijk. We trekken redelijk samen op.''

Het verbaast de raadsvrouw niet dat het allemaal lang duurt. ,,Voor buitenstaanders lijkt dat zo. Maar het OM is voortvarend te werk gegaan. Sneller dan dit had niet gekund.''

Aansprakelijkheid

De advocaat meldt verder dat de verzekeraar van uitgaanscentrum Happy Days aansprakelijkheid heeft erkend voor het ongeluk. Ze hoopt dat ook kinderdagverblijf Smallsteps zal overgaan tot het erkennen van aansprakelijkheid.

,,Dat bespaart ons een gang naar de civiele rechter, wat weer extra belastend is voor de familie.''