Sportcentrum De Weyver opnieuw beschoten

Foto: DNP.NU

HOOGWOUD - Sportcentrum De Weyver is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw beschoten. Het is al de derde keer dat het gebouw onder vuur is genomen, ook is er meermaals brand gesticht.

Een beveiliger ontdekte de kogelinslagen rond 01.30 uur en schakelde de politie in. Er werden meerdere kogelinslagen in de ruiten aangetroffen en ook bleek er graffiti te zijn aangebracht op de voorgevel.

Er vindt vandaag verder forensisch onderzoek door de politie plaats bij het pand. Ook wordt onderzocht of er verband is met de beschieting die in de nacht van 15 op 16 december plaatsvond.

De politie zegt afgelopen nacht geen meldingen te hebben ontvangen van geloste schoten. Men wil graag spreken met mensen die wellicht toch iets gezien of gehoord hebben.

