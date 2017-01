Grieppatiënten vullen bedden ziekenhuizen Hoorn en Purmerend

ANP

HOORN - Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft op dit moment elk bed in gebruik. De buffer aan bedden voor mensen die via de eerste hulp binnenkomen, wordt volledig opgeslokt door kwetsbare ouderen met griepverschijnselen.

Door Cees Beemster - 11-1-2017, 20:07 (Update 11-1-2017, 20:13)

Het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft nog wel bedden, maar moest de afgelopen weken vanwege de vele griepgevallen al meermalen een opnamestop afkondigen.

De ouderen met griep hebben al last van andere ziekten, zoals diabetes, longziekte copd en kanker. ,,Ze worden door de griep vooral benauwd. Dat is het grootste...