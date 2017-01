’Zoek tijdelijke oplossing voor gevaarlijke uitrit in Enkhuizen’

ENKHUIZEN - Het burgerinitiatief om iets te doen aan de gevaarlijke in- en uitritsituaties op de Paktuinen in Enkhuizen wordt definitief niet door de gemeenteraad opgepakt.

Door Paul Gutter - 11-1-2017, 19:20 (Update 11-1-2017, 20:03)

Initiatiefnemer Siep Broersma had er in een brief bij de fracties sterk op aangedrongen om dit te heroverwegen. Deze week bogen de fractievoorzitters zich in de presidiumvergadering over zijn verzoek, maar besloten uiteindelijk toch om dit aan burgemeester en wethouders te laten. Die hebben al eerder aangegeven dit in het kader van het nieuwe Verkeersplan te...