Polyester past put precies

Foto Henk de Weerd Vlnr: Wethouder Hendrik Stoker (Opmeer), Nico Smit van Smit Composite en wethouder Vincent Reus ( Drechterland) bij de put in Wijdenes.

WIJDENES - Een beschermlaag die ongevoelig is voor weersinvloeden en vijftig jaar intact blijft.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 18:00 (Update 11-1-2017, 18:00)

Dat verdient elke rioolput met problemen, vindt wethouder Vincent Reus (water) van de gemeente Drechterland. Gistermiddag presenteerde hij met trots de ultieme oplossing bij afbrokkelende rioolputten. Dat is composiet, een soort polyester laag die als een tweede huid in de put past.

Reus: ,,In onze gemeente zijn honderden rioolputten te vinden en het probleem daarmee is dat ze door gasvorming afbrokkelen. Tot dusver maakten we bij reparatie gebruik van...