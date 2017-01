Boorklus voor onderzoek dijkweg

foto’s Holland Media Combinatie En weer zakt de boor grommend in het asfalt, met uitzicht op het Markermeer bij Schardam. Bekijk Fotoserie

SCHARDAM - Als er een dorpje is dat nu al volop met de voorbereidingen voor de versteviging van de Waterlandsedijk heeft te maken, dan is het wel Schardam. Zelfs het asfalt van de weg wordt onderzocht.

Door Martin Menger - 11-1-2017, 17:37 (Update 11-1-2017, 17:44)

Dat is een klus voor twee handige mannen van de firma Boskalis, die achter hun auto een aanhanger met mini-boorinstallatie hebben. Met een kaart van de dijk in de hand wordt bij allerlei ’rode stippen’ halt gehouden en zakt de holle boor naar beneden.

Een ’staaf’ met oud asfalt en grind.

Zo wordt een soort asfalt-staaf naar boven gehaald. ,,Er wordt nader onderzoek naar de wegfundering gedaan”, zegt woordvoerder Renie Hylkema van het Hoogheemraadschap Hollands schap. Want er ligt vermoedelijk al eeuwen wegdek op deze dijk.

Er is bij Schardam een nieuw poldergemaal gekomen, en verderop in de hoek van de IJsselmeerdijk naar Scharwoude is al een proef gaande van de dijkbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De opzet is in de directe omgeving grondwater weg te pompen, zodat de ondergrond als het ware vacuüm wordt getrokken.

Dit in de verwachting dat de ondergrond van de oude dijk dan nog steviger wordt. De proef langs de Markermeerdijk maakt hier deel uit van een landelijk onderzoek, aldus het schap. En wie weet wordt de techniek later toegepast.