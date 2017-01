Felle kritiek West-Friese scholen op plannen staatssecretaris Dekker

HOORN - Staatssecretaris Dekker wil met een wetsaanpassing zorgen voor een soepelere doorstroming van vmbo’ers naar de havo. Een erg slecht idee met een averechts effect, is woensdag de eerste reactie van scholen in West-Friesland.

Door Jeroen Haarsma - 11-1-2017, 17:29 (Update 11-1-2017, 17:29)

Dekker wil in de wet opnemen dat scholen geen aanvullende eisen meer kunnen stellen aan vmbo’ers die naar de havo willen. Kortom: wie met succes eindexamen doet in zeven vakken, is welkom op de havo. Dat betekent een einde aan de strengere eisen die scholen vaak stellen...