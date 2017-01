Bedrijfsbusje te water in Wijdenes

Foto's: Fabian Zee / DNP.NU Bekijk Fotoserie

WIJDENES - Een bedrijfsbusje is woensdagmiddag rond vier uur te water geraakt op de Wijmers in Wijdenes. Niemand raakte gewond.

Het voertuig is vermoedelijk in de berm geraakt en bij het tegensturen in de sloot beland.

De auto raakte zwaar beschadigd, ook lag er benzine en olie in het water.