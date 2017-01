Het is erop of eronder voor muziekclub Peticantus

Foto PR The Cactus Blossoms staan op 26 januari in Huis Verloren. Hun muziek vertoont grote verwantschap met The Everly Brtohers en The Carpenters.

HOORN - Het wordt erop of eronder voor Peticantus in Hoorn. Na elf jaar bijzondere concerten in Huis Verloren zijn er door tegenvallende bezoekersaantallen geen reserves meer. ,,De komende concerten moeten uitverkocht raken.’’

Door Jaap Stiemer - 11-1-2017, 16:04 (Update 11-1-2017, 16:04)

Twee shows zijn uit voorzorg al afgelast omdat ze een te groot financieel risico vormden. Maar er staan nog twee concerten op het programma die voor Peticantus zowel een risico als een uitdaging vormen: The Cactus Blossoms (26 januari) en James Mc Murtry en zijn band The Heartless Bastards...