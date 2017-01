Enkhuizer SP-raadslid Fokko Snoek verhuist naar Friesland

foto gemeente Enkhuizen Fokko Snoek.

ENKHUIZEN - Na Mieke Delleman raakt de SP in Enkhuizen opnieuw een raadslid kwijt. Fokko Snoek legt na de raadsvergadering van februari zijn functie neer. Reden is dat hij half februari naar Friesland verhuist.

Door Paul Gutter - 11-1-2017, 15:26 (Update 11-1-2017, 15:26)

Snoek is sinds maart 2014 raadslid. Daarvoor was hij als commissielid voor de SP actief. ’Zijn kennis, kunde en analytisch vermogen zal door de fractie van de SP gemist worden’ schrijft de SP Westfriesland Oost in een persbericht.

Snoek wordt opgevolgd door Wim Hoogervorst, nummer 5 van de kieslijst,...