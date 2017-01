Nog geen koper kerk Enkhuizen

Foto Oud Enkhuizen De rooms-katholieke St. Franciscus Xaveriuskerk aan de Westerstraat in Enkhuizen.

ENKHUIZEN - De oude weeshuizen aan de Westerstraat 109 en 111 mogen dan binnenkort van eigenaar verwisselen, voor de naastgelegen St. Franciscus Xaveriuskerk heeft zich nog altijd geen serieuze overnamekandidaat gemeld. ,,Kennelijk lagen die twee andere gebouwen wat beter in de markt dan een ouwe kerk’’, zegt voorzitter Ton Endhoven van het parochiebestuur.

Door Paul Gutter - 11-1-2017, 14:16 (Update 11-1-2017, 14:16)

Eind 2015 was het parochiebestuur nog in gesprek met een projectontwikkelaar ’met affiniteit voor Enkhuizen’. Endhoven: ,,Maar met die partij is het uiteindelijk niks geworden.’’ Nadien waren er nog...